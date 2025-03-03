Минобороны: за сутки в Курской области сдались в плен 12 украинских военных

В Курской области за сутки в плен сдались 12 украинских военнослужащих. Также ВСУ потеряли более 160 солдат, два бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, три автомобиля, три артиллерийских орудия, три миномета и радиолокационную станцию (РЛС) радиоэлектронной разведки, 12 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Группировка «Север» продолжила наступление, в ходе которого нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Олешня, Рубанщина, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.

За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 64 695 человек, 382 танка, 291 боевую машину пехоты, 253 бронетранспортера, 2 119 боевых бронированных машин, 2 284 автомобиля, 508 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 25 ЗРК, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы и девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники, 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Сутками ранее ВСУ потеряли лишились 240 человек в Курской области, еще шестеро сдались в плен. Также были ликвидированы 17 автомобилей, 15 боевых бронированных машин, четыре пункта управления БПЛА, два бронетранспортера, две самоходные артиллерийские установки, артиллерийское орудие, миномет и склад боеприпасов.

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Егор Якимов