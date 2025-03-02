За прошедшие сутки вооруженные силы Украины лишились свыше 240 военнослужащих на курском направлении, еще шестеро сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также были ликвидированы 17 автомобилей, 15 боевых бронированных машин, четыре пункта управления БПЛА, два бронетранспортера, две самоходные артиллерийские установки, артиллерийское орудие, миномет и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий поразили украинские формирования в районах курских населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Меловой, Рубанщина, Суджа и Черкасское Поречное.

С начала боевых действий Украина лишилась в Курской области свыше 64 535 военнослужащих, 2 281 автомобиля, 2 110 боевых бронированных машин, 505 артиллерийских орудий, 382 танков, 291 боевой машины пехоты, 251 бронетранспортера, 118 станций РЭБ, 52 пусковых установок РСЗО, 51 единицы инженерной и другой техники, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, десяти транспортно-заряжающих машин, девяти РЛС противовоздушной обороны, зенитной самоходной установки, командно-штабной машины.

Накануне ВСУ дважды атаковали Беловский район Курской области и один раз Хомутовский. В результате удара дрона в первом муниципалитете пострадал мирный житель, ремонтировавший автомобиль в гараже. Его доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Алина Морозова