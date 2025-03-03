Участникам массовой драки в букмекерской конторе в Сысерти дали от 4 до 14 лет

Свердловский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении участников массовой драки в букмекерской конторе BetBoom в Сысерти, в результате которой один человек погиб, несколько получили ранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вынесение приговора участникам массовой драки в букмекерской конторе BetBoom в Сысерти в Свердловском областном суде

Фото: Мария Шараева Вынесение приговора участникам массовой драки в букмекерской конторе BetBoom в Сысерти в Свердловском областном суде

Фото: Мария Шараева

На скамье подсудимых находились Андрей Казанцев, Иман Мамедов, Станислав Новоселов, Дмитрий Осадчий, Рамиль Садыков, Владислав Старков, Кирилл Стародуб и Александр Султанов. Им было предъявлено обвинение по пп. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений), по ч.3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья), ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

В зависимости от степени участия в преступлениях суд приговорил их на сроки от четырех до 14 лет колонии строгого режима. Наиболее суровое наказание судья Андрей Минеев назначил Станиславу Новоселову и Владиславу Старкову — 14 лет колонии строго режима. Андрею Казанцеву назначали 1,5 года, однако он был отпущен из под стражи в зале суда, так как отбыл этот срок в СИЗО. Еще один подсудимый — Сердар Реджепов — ушел на СВО. Производство по его делу приостановлено.

Инцидент, который лег в основу судебных разбирательств, произошел 2 апреля 2023 года. По версии следствия, 1 апреля между Кириллом Стародубом и потерпевшим по фамилии Ферре (его имя не указано) произошел словесный конфликт «на личной почве». Свидетелями перепалки стали друзья потерпевшего по фамилиям Хачатрян и Оруджян.

Тогда у Стародуба возник умысел на убийство оппонентов, и он привлек к преступлению своих приятелей. Для совершения задуманного они пригласили потерпевших на встречу в букмекерскую контору BetBoom в Сысерти. Там подсудимые избили оппонентов бильярдными киями и шарами, кулером для питьевой воды. В ходе драки Хачатрян получил множественные удары ногами и руками в область головы и грудной клетки. Он скончался на месте.

На оглашение приговора прибыло около 80 человек близких и родственников подсудимых. В зал пустили только адвокатов, журналистов и часть родственников. Другие следили за оглашением приговора через ВКС.

Мария Шараева