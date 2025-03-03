Туск рассказал о реакции ЕС на спор Трампа и Зеленского

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что лидеры стран ЕС на саммите по Украине в Лондоне обсуждали в том числе спор президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского. По словам господина Туска, участники встречи высказались о необходимости единства.

«В этот момент у всех нас возникает ощущение, что ни у кого нет плана действий, и это ощущение хаоса, импровизированного подхода… иногда вызывает эмоции, подобные тем, что мы наблюдали в том неприглядном зрелище в Вашингтоне несколько дней назад, которого мы все предпочли бы избежать»,— сказал Дональд Туск (цитата по The Guardian).

По словам премьера Польши, странам-союзникам нужно «спокойно предложить системную, общую» позицию для формирования будущих переговоров. Он также выразил надежду, что единство европейских стран произведет впечатление на Дональда Трампа.

Как добавил господин Туск, у стран Европы сейчас нет единой позиции по поводу замороженных активов России. По его словам, некоторые лидеры ЕС не хотят изымать их, опасаясь возможных последствий для евро и банковской системы.

Подробнее о саммите в Лондоне — в материале «Ъ» «Соединяющее Королевство».