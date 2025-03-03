Песков: Путин и Трамп в последнее время не контактировали

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в последнее время между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом не было контактов. Первый разговор по телефону они провели 12 февраля.

Во время пресс-колла господина Пескова спросили, были ли с тех пор еще какие-то контакты между господами Путиным и Трампом. «Никаких контактов, которые должны были бы быть преданы огласке»,— ответил представитель Кремля.

18 февраля в Эр-Рияде прошла первая с февраля 2022 года встреча делегаций России и США. Они обсудили в том числе восстановление двусторонних отношений и создание переговорных групп для урегулирования конфликта на Украине. 27 февраля дипломаты двух стран встретились в Стамбуле, по итогам этой встречи США одобрили назначение Александра Дарчиева послом РФ в Вашингтоне. По данным CNN, США и Россия ускорили подготовку встречи двух президентов.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и США ворошат прошлое ради будущего».