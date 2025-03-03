Глава СК РФ потребовал доклад о расследовании дела о падении на жительницу Самары наледи с крыши

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах травмирования женщины в результате падения наледи с крыши. По завершении расследования уголовного дела главе СКР предоставят доклад о его результатах. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации ведомства, 28 февраля на жительницу Самары упала наледь с крыши многоквартирного дома. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

СУ СК России по Самарской области возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Сход наледи на жительницу города произошел в Кировском районе, на ул. Советской.

Руфия Кутляева