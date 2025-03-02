В Самаре возбудили уголовное дело из-за схода наледи с крыши дома на человека

Территориальный следственный отдел по СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело по признакам состава преступления по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Об этом сообщили в следственном управлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

По данным ведомства, в пятницу, 28 февраля, с крыши многоквартирного дома «произошел сход наледи, в результате которого пострадала женщина». Случилось это на ул. Советской в Кировском районе Самары. Потерпевшей оказана необходимая амбулаторная медицинская помощь, угроза для ее жизни и здоровья отсутствует.

В рамках уголовного дела проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, «причин и условий ему предшествующих».

Руфия Кутляева