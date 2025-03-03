В России выявили схему по уходу от уплаты акцизов на этанол

Система маркировки лекарств обнаружила у 219 оптовых продавцов лекарств 100 млн л «зависшего» медицинского спирта. Это нелегальная продукция, за которую не выплатили свыше 70 млрд руб. акцизных сборов с этанола, рассказал РБК оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий.

Система маркировки фиксирует перемещения товаров (между производителями, оптовиками, аптеками и медорганизациями). Если препарат не используют для продажи или оказания медуслуг, он остается числиться за организацией и считается «зависшим» (если пробыл на одной адресе более 90 дней). В случае накопления большого объема система фиксирует риск незаконного оборота.

По словам источника РБК на фармрынке, оставшийся на складах нелегальный этанол использовали для подделки дорогого алкоголя. Этот этанол — высокого качества, так как требования для фармацевтических фабрик строже, чем в пищевой продукции, отметил собеседник издания.

Нарушения выявили в ходе проверок Росздравнадзора, было составлено 12 административных протоколов. Три организации оптовой торговли подали заявление о прекращении фармацевтической деятельности: ООО «Фармдом», АО «Актива» и ООО «Медиктел». Еще девять компаний получили предписания об устранении нарушений, в их числе — «Фармтехнология», «Валеофарм», «Фармэкспресс», «Система Трейд». Деятельность восьми организаций приостановили на 90 суток.

С 1 января был повышен акциз на этиловый спирт. В этом году он установлен на уровне 740 руб. за 1 л безводного спирта, в 2026 году — 770 руб., в 2027 году — 801 руб. Фармпроизводители выступали против введения акциза на этанол.