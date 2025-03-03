Бастрыкин взял на контроль расследование нападения собак на ребенка в Ессентуках

Главе СК РФ Александру Бастрыкину будет представлен доклад о расследовании обстоятельств нападения бродячих собак на малолетнего ребенка в Ставропольском крае. Об сообщили в Следкоме края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

После сообщений в СМИ о том, что в городе-курорте собаки покусали малолетнего ребенка, было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»). Пострадавший получил множественные травмы.

«Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Владимиру Хорольскому доложить о ходе и первоначальных результатах расследования уголовного дел»,— заявили в Следкоме РФ.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

Николай Аксенов