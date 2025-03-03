В Кукморском районе изымут участок на 913 кв. м для реконструкции дороги

В Кукморском районе Татарстана изымут земельный участок площадью 913 кв. м для реконструкции автомобильной дороги регионального значения Верхний Кумор — Студеный Ключ. Проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, для изъятия участка необходимо провести кадастровые работы, а также определить размер возмещений за изымаемый земельный участок.

Сроком проведения независимой антикоррупционной экспертизы значится период с 3 по 10 марта.

Ответственным за выполнение постановления значится Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

Артём Дергунов