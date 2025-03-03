Олимпийского чемпиона по борьбе Сайтиева похоронят в Дагестане

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил ТАСС, что чемпион Олимпийских игр по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев будет похоронен в дагестанском Хасавюрте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Церемонии прощания не будет по религиозным соображениям»,— уточнил президент ФСБР. Глава Новолакского района Дагестана Маммати Гамзатов сообщил агентству, что похороны Бувайсара Сайтиева пройдут на территории села Новокули (Чаравали).

О смерти Бувайсара Сайтиева стало известно в воскресенье, 2 марта. Ему было 49 лет. О причинах его смерти не сообщалось. Днем того дня он был госпитализирован.

Спортсмен трижды завоевал золото на Олимпийских играх 1996, 2004 и 2008 годов, выступая в категории до 74 кг. Господин Сайтиев шесть раз выигрывал чемпионат мира, шесть раз — чемпионат Европы. За всю историю спорта всего шести борцам удавалось выиграть три и более Олимпиады.

Подробнее о карьере господина Сайтиева читайте в материале «Ъ» «Классик вольной борьбы».