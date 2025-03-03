Арт-объект фестиваля «ЧО» перенесли на стройплощадку в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге большую световую надпись «Граждане, скажем друг другу: я люблю тебя!», сделанную в рамках фестиваля «ЧО», переместили на стройплощадку застройщика «Брусника» на улице Розы Люксембург, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба фестиваля «ЧО» Фото: пресс-служба фестиваля «ЧО»

На площадке «Брусника» завершает реставрацию Дома Фомина и планирует строительство двух жилых зданий. В 2023 году арт-объект был установлен во дворе Уральского филиала ГМИИ им. Пушкина, но из-за переезда музея организаторы «ЧО» решили обратиться к предпринимателям, так как надпись могла быть утрачена.

В «Бруснике» подчеркнули, что решение откликнуться на предложение связано с общей позицией компании и автора цитаты на арт-объекте Дмитрия Пригова к идентичности, истории мест. «Но близость взглядов не была единственным мотивом. Нас зацепил смысл. Работа Пригова — про бережное отношение друг к другу, про то, что иногда стоит забыть о работе, отвлечься от суеты большого города, быта, проблем и сказать тому, кто находится рядом, действительно важные слова. Это работа про ценность человека, о которой сегодня, кажется, многие забыли»,— сообщили в компании. Как отметили организаторы фестиваля, смена места и контекста придала надписи новый смысл. Если ранее она гармонировала с спокойной набережной у музея Пушкина, то теперь, в условиях активного автомобильного трафика на улице Розы Люксембург, ее значение стало более драматичным и острым, превратившись «почти в манифест».

Дмитрий Пригов (1940-2007) — русский поэт, художник-график, скульптор. Один из основоположников московского концептуализма в изобразительном искусстве и литературе. Цитата для арт-объекта была взята из его обращения №133 в каталоге «Обращений к гражданам».

Напомним, филиал Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина переедет из здания на ул. Добролюбова, 19а в «Сити-центр» на ул. Ленина, 50. Согласно информации из лота на сайте Госзакупок, перевезти вещи на новое место должны были до конца февраля.

Ирина Пичурина