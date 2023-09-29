В Екатеринбурге создали арт-объект на основе обращения №133 концептуалиста Дмитрия Пригова
Во дворе Уральского филиала Пушкинского музея в Екатеринбурге прошла презентация арт-объекта, созданного на основе обращения №133 из каталога «Обращений к гражданам» концептуалиста Дмитрия Пригова. Фраза звучит: «Граждане! Скажем друг другу: я тебя люблю». Мероприятие прошло в рамках фестиваля «ЧО».
Фото: Ева Кашапова
Презентация началась с лекции «Про любовь», где рассматривались творчество Дмитрия Пригова и его влияние на концептуализм. Важной частью проекта стала группа «Интертекст», которая специализируется на музыке концептуалов.
Каждый желающий мог отправить открытку с надписью «Я тебя люблю». Это была возможность внести свою личность и эмоции в арт-объект, пояснили замысел организаторы.
Авторы проекта пообещали, что обращение Дмитрия Пригова будет транслироваться на бегущих строках в трамваях и на рекламных местах в социальной сети «ВКонтакте». По их мнению, это создаст возможность встретиться с идеей любви и подумать над ее значением.
Дмитрий Пригов (1940-2007) — русский поэт, художник-график, скульптор. Один из основоположников московского концептуализма в изобразительном искусстве и литературе.
Фестиваль «ЧО» проходит в Екатеринбурге с 2020 года. Его участники в разные годы создали такие арт-объекты, как «Трибуна для поэта» Эдуарда Кубенского, медведь «Гриша» Андрея Бартенева, «Индустриальный младенец» Людмилы Калиниченко и Ксении Лариной. Фестиваль организован компанией «Атомстройкомплекс» при участии уральского филиала Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина.