В Екатеринбурге создали арт-объект на основе обращения №133 концептуалиста Дмитрия Пригова

Во дворе Уральского филиала Пушкинского музея в Екатеринбурге прошла презентация арт-объекта, созданного на основе обращения №133 из каталога «Обращений к гражданам» концептуалиста Дмитрия Пригова. Фраза звучит: «Граждане! Скажем друг другу: я тебя люблю». Мероприятие прошло в рамках фестиваля «ЧО».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ева Кашапова Фото: Ева Кашапова

Презентация началась с лекции «Про любовь», где рассматривались творчество Дмитрия Пригова и его влияние на концептуализм. Важной частью проекта стала группа «Интертекст», которая специализируется на музыке концептуалов.

Каждый желающий мог отправить открытку с надписью «Я тебя люблю». Это была возможность внести свою личность и эмоции в арт-объект, пояснили замысел организаторы.

Авторы проекта пообещали, что обращение Дмитрия Пригова будет транслироваться на бегущих строках в трамваях и на рекламных местах в социальной сети «ВКонтакте». По их мнению, это создаст возможность встретиться с идеей любви и подумать над ее значением.

Дмитрий Пригов (1940-2007) — русский поэт, художник-график, скульптор. Один из основоположников московского концептуализма в изобразительном искусстве и литературе.

Фестиваль «ЧО» проходит в Екатеринбурге с 2020 года. Его участники в разные годы создали такие арт-объекты, как «Трибуна для поэта» Эдуарда Кубенского, медведь «Гриша» Андрея Бартенева, «Индустриальный младенец» Людмилы Калиниченко и Ксении Лариной. Фестиваль организован компанией «Атомстройкомплекс» при участии уральского филиала Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина.

Ева Кашапова

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