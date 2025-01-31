Филиал ГМИИ в Екатеринбурге переедет с ул. Добролюбова в «Сити-центр»

Филиал Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина переедет из здания на ул. Добролюбова, 19а в «Сити-центр» на ул. Ленина, 50. Это следует из лота на сайте Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Уральского филиала ГМИИ (бывший ГЦСИ) в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Здание Уральского филиала ГМИИ (бывший ГЦСИ) в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На сервисе опубликован лот на перевозку вещей из здания на ул. Добролюбова, 19а в «Сити-центр». Услуги необходимо оказать до 28 февраля. Максимальная стоимость составит 329,5 тыс. руб.

«Исполнитель по заданию заказчика оказывает услуги по перемещению имущества из здания расположенного по адресу г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 19А»,— следует из проекта договора. В частности, перевезти нужно будет музейные экспонаты.

Напомним, о возможном переезде музея стало известно в середине января. Тогда в пресс-службе филиала сообщали, что до конца февраля все выставочные мероприятия будут проводиться в здании на ул. Добролюбова.

Уральский филиал Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) работал в особняке на ул. Добролюбова, 19а с 2011 года. В 2020 музей присоединили к Государственному музею изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина. В 2023 году администрация Екатеринбурга выставила особняк на продажу. Его за 190 млн руб. выкупила тюменская компания «Профит» (входит в холдинг «Деловой дом на Архиерейской»).

Анна Капустина