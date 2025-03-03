Bloomberg: часть помощников Трампа выступает за отставку Зеленского

Часть помощников президента США Дональда Трампа считают, что будущее соглашение по урегулированию на Украине должно включать отставку Владимира Зеленского, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника. По его словам, сам господин Трамп, «по-видимому, придерживался менее жестких взглядов». Отмечается, что некоторые члены администрации США не готовы отказаться от переговоров с Украиной, несмотря на конфликт Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

Fox News утверждал, что по итогам переговоров в Эр-Рияде делегации России и США разработали трехступенчатый мирный план по Украине. Он якобы включает прекращение огня, проведение президентских выборов на Украине, а после этого — подписание мирного соглашения.

Президент Украины 28 февраля посетил Белый Дом для подписания сделки по полезным ископаемым. Однако встреча президентов двух стран переросла в публичный спор, а затем досрочно прекратилась из-за разных позиций по урегулированию российско-украинского конфликта. Сделка не была подписана, а украинская делегация покинула Вашингтон. На этом фоне стала обсуждаться возможность прекращения военной помощи Украине со стороны США. По данным The New York Times, Дональд Трамп поднимет этот вопрос на встрече с чиновниками сегодня, 3 марта.

О последствиях конфликта — в материале «Ъ» «Нет в Америке всенародного одобрения».