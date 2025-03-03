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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: часть помощников Трампа выступает за отставку Зеленского

Часть помощников президента США Дональда Трампа считают, что будущее соглашение по урегулированию на Украине должно включать отставку Владимира Зеленского, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника. По его словам, сам господин Трамп, «по-видимому, придерживался менее жестких взглядов». Отмечается, что некоторые члены администрации США не готовы отказаться от переговоров с Украиной, несмотря на конфликт Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

Fox News утверждал, что по итогам переговоров в Эр-Рияде делегации России и США разработали трехступенчатый мирный план по Украине. Он якобы включает прекращение огня, проведение президентских выборов на Украине, а после этого — подписание мирного соглашения.

Президент Украины 28 февраля посетил Белый Дом для подписания сделки по полезным ископаемым. Однако встреча президентов двух стран переросла в публичный спор, а затем досрочно прекратилась из-за разных позиций по урегулированию российско-украинского конфликта. Сделка не была подписана, а украинская делегация покинула Вашингтон. На этом фоне стала обсуждаться возможность прекращения военной помощи Украине со стороны США. По данным The New York Times, Дональд Трамп поднимет этот вопрос на встрече с чиновниками сегодня, 3 марта.

О последствиях конфликта — в материале «Ъ» «Нет в Америке всенародного одобрения».

Фотогалерея

Скандальная встреча Трампа и Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Фото: Saul Loeb / AFP

Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского на крыльце Белого дома

Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского на крыльце Белого дома

Фото: Ben Curtis / AP

Перед началом переговоров президенты ответили на вопросы журналистов

Перед началом переговоров президенты ответили на вопросы журналистов

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Ожидалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп подпишут соглашение по редкоземельным металлам

Ожидалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп подпишут соглашение по редкоземельным металлам

Фото: Saul Loeb / AFP

Однако в начале встречи началось обсуждение российско-украинского конфликта

Однако в начале встречи началось обсуждение российско-украинского конфликта

Фото: Brian Snyder / Reuters

Зеленский исключил прекращение огня без гарантий безопасности от США. В ответ Трамп заявил, что Украина должна заключить мирное соглашение, иначе американская сторона «умывает руки»

Зеленский исключил прекращение огня без гарантий безопасности от США. В ответ Трамп заявил, что Украина должна заключить мирное соглашение, иначе американская сторона «умывает руки»

Фото: Brian Snyder / Reuters

Разговор проходил на повышенных тонах

Разговор проходил на повышенных тонах

Фото: Brian Snyder / Reuters

Встреча завершилась раньше времени

Встреча завершилась раньше времени

Фото: Brian Snyder / Reuters

После Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру, а участие США в урегулировании конфликта Украина воспринимает как преимущество

После Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру, а участие США в урегулировании конфликта Украина воспринимает как преимущество

Фото: Brian Snyder / Reuters

Пресс-конференция, запланированная по итогу встречи, также была отменена

Пресс-конференция, запланированная по итогу встречи, также была отменена

Фото: Nathan Howard / Reuters

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом

Фото: Brian Snyder / Reuters

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Фото: Saul Loeb / AFP

Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского на крыльце Белого дома

Фото: Ben Curtis / AP

Перед началом переговоров президенты ответили на вопросы журналистов

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Ожидалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп подпишут соглашение по редкоземельным металлам

Фото: Saul Loeb / AFP

Однако в начале встречи началось обсуждение российско-украинского конфликта

Фото: Brian Snyder / Reuters

Зеленский исключил прекращение огня без гарантий безопасности от США. В ответ Трамп заявил, что Украина должна заключить мирное соглашение, иначе американская сторона «умывает руки»

Фото: Brian Snyder / Reuters

Разговор проходил на повышенных тонах

Фото: Brian Snyder / Reuters

Встреча завершилась раньше времени

Фото: Brian Snyder / Reuters

После Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру, а участие США в урегулировании конфликта Украина воспринимает как преимущество

Фото: Brian Snyder / Reuters

Пресс-конференция, запланированная по итогу встречи, также была отменена

Фото: Nathan Howard / Reuters

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом

Фото: Brian Snyder / Reuters

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