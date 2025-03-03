Кишечную инфекцию выявили у 147 строителей в Москве

На стройке на юго-западе Москвы выявили 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди рабочих. Они подхватили инфекцию после обеда от компании «ЕниДем».

«По состоянию на 18 февраля 2025 года зафиксированы 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией сотрудников "Енигюн Констракшн" в связи с допущенными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»,— говорится в судебных материалах, которые получило «РИА Новости».

Савеловский суд Москвы 25 февраля арестовал заместителя гендиректора строительной компании «Енигюн Констракшн» Гекхана Озтюрка. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «а», ч. 2, ст. 238 УК РФ). Суд считает, что компания заключила договоры поставки, согласно которым юрлицо обязалось организовывать питание для сотрудников.