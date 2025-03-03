Премьер Канады Трюдо объявил о новых санкциях против России

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите по Украине в Лондоне объявил о новых санкциях в отношении России. Пресс-служба премьера Канады уточнила, что под ограничения попадут 10 человек и 21 юрлицо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

«В ходе саммита премьер-министр объявил о новых санкциях против 10 физлиц и 21 юрлица, включая военизированные организации и их лидеров, чтобы противостоять зависимости России от сторонних организаций и стран для продвижения своих политических и военных целей на Украине»,— говорится в заявлении на сайте премьера Канады.

В сообщении указано, что всего Канада внесла в санкционный список более 3 тыс. человек и организаций, связанных с военной операцией России на Украине. Обновленный список санкций появился на сайте МИД Канады.

24 февраля 2025 года Оттава внесла в санкционный список 44 юрлица, 33 физлица, а также 109 судов, которые, как утверждают канадские власти, участвовали в перевозке санкционных товаров. В числе физлиц, попавших под ограничения, оказались министр энергетики Сергей Цивилев и замминистра обороны Анна Цивилева, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, телеведущий Владимир Познер.

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