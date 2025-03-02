На трассе М-12 в Нижнекамске 22-летний водитель не справился с управлением и влетел в отбойник, его госпитализировали. Информация об этом опубликована в Telegram-канале «Госавтоинспекция Нижнекамска».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На трассе М-12 в Нижнекамске водитель врезался в отбойник и был госпитализирован

Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска На трассе М-12 в Нижнекамске водитель врезался в отбойник и был госпитализирован

Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска

По данным Госавтоинспекции Нижнекамска, 22-летний мужчина, двигаясь из Казани в Нижнекамск, не справился с управлением и врезался в отбойник. Авария произошла в субботу около 14:30 на 997-м километре дороги. Причиной ДТП стали несоблюдение скоростного режима и плохие погодные условия.

В результате аварии водитель получил закрытый перелом бедра и был госпитализирован.

Влас Северин