На трассе М-12 в Нижнекамске водитель врезался в отбойник и был госпитализирован
На трассе М-12 в Нижнекамске 22-летний водитель не справился с управлением и влетел в отбойник, его госпитализировали. Информация об этом опубликована в Telegram-канале «Госавтоинспекция Нижнекамска».
На трассе М-12 в Нижнекамске водитель врезался в отбойник и был госпитализирован
Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска
По данным Госавтоинспекции Нижнекамска, 22-летний мужчина, двигаясь из Казани в Нижнекамск, не справился с управлением и врезался в отбойник. Авария произошла в субботу около 14:30 на 997-м километре дороги. Причиной ДТП стали несоблюдение скоростного режима и плохие погодные условия.
В результате аварии водитель получил закрытый перелом бедра и был госпитализирован.