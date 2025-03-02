Двое неизвестных в черных шляпах выстрелили в лицо пассажиру трамвая №60

В воскресенье, 2 марта, около половины шестого вечера в трамвае №60, следовавшем по улице Маршала Казакова, двое неизвестных подрались с пассажиром, а затем выстрелили ему в лицо из аэрозольного устройства, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Пострадал 19-летний местный житель, работающий инженером-электриком. По его словам, оппонентам было около 16-20 лет, оба среднего роста. В момент нападения злоумышленники были в черных шляпах.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Сейчас полиция изучает камеры видеонаблюдения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Невском районе Петербурга обнаружили два чемодана с частями человеческого тела.

Андрей Маркелов