На участке федеральной трассы М-7 «Волга» в Высокогорском районе Татарстана запланировано временное прекращение движения для замены балок пролетного строения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На участке трассы М-7 в Татарстане временно остановят движение

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ На участке трассы М-7 в Татарстане временно остановят движение

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Работы проведут 3 и 4 марта с 00:00 до 01:00. Ограничения коснутся всех транспортных средств, движущихся в направлении Уфы.

Время окончания работ может быть изменено из-за погодных условий или завершения монтажных работ. ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» призывает водителей соблюдать временные знаки и правила. После завершения работ движение возобновят в штатном режиме.

Влас Северин