Маск поддержал выход США из ООН и НАТО

Миллиардер и глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск поддержал идею о выходе Соединенных Штатов из ООН и НАТО. Ранее предложение о выходе из ООН вынесли на обсуждение в Конгресс.

«Я согласен»,— написал Илон Маск в соцсети X. Своим постом он ответил на публикацию другого пользователя, который сказал, что США пора покинуть Организацию Объединенных Наций и Североатлантический альянс.

21 февраля группа сенаторов-республиканцев внесла в Конгресс законопроект о прекращении членства США в ООН. Среди прочего, предложение ограничивает возможность Соединенных штатов участвовать в миротворческих миссиях. Документ также предусматривает запрет на возвращение в организацию без одобрения Сената. В начале февраля США вышли из Совета ООН по правам человека.