Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Сорокин отметился голом в матче НХЛ

Российский вратарь клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин записал на свой счет гол в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторс». Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев.

Взятие ворот произошло за 12 секунд до конца игры. Игрок «Нэшвилла» отправил шайбу в свои ворота, пытаясь отдать пас назад на партнера по команде. В протоколе автором гола значится Сорокин, поскольку он стал последним игроком «Айлендерс», который коснулся шайбы.

Сорокин стал 16-м за более чем вековую историю лиги вратарем, записавшим на свой счет гол. Всего таких случаев было 20. В текущем сезоне это третий гол вратаря: ранее отличались Филип Густавссон из «Миннесота Уайлд» и Алекс Неделькович из «Питсбург Пингвинз» (оба – прямыми бросками).

Единственным российским вратарем, забросившим в матче НХЛ, до сих пор был Евгений Набоков. В марте 2002 года, играя за «Сан-Хосе Шаркс» он поразил ворота «Ванкувер Кэнакс».

Это второй гол вратаря в истории «Айлендерс». Первый в активе Билли Смита, защищавшего ворота клуба с 1972 по 1989 год. Это произошло в ноябре 1979 года в матче против «Колорадо Рокис», прежде вратари НХЛ не становились авторами голов. Гол был записан на Смита по той же причине - он стал последним игроком команды, коснувшимся шайбы.

Роман Левищев