Вратарь атакующего плана

Главным героем игрового дня, а может быть, и всей игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) неожиданно стал вратарь «Питсбург Пингвинс» Алекс Неделькович. Он записал на свой счет заброшенную шайбу и результативную передачу в субботнем матче против «Буффало Сейбрс». Достижение это совершенно уникальное: такое не удавалось ни одному голкиперу за более чем столетнюю историю НХЛ. Еще ценнее выступление Недельковича делает тот факт, что и в воротах он был надежен: отбил 40 бросков из 42 и помог своей команде одержать победу со счетом 5:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алекс Неделькович парирует бросок нападающего «Буффало» Джека Куинна

Фото: Jeffrey T. Barnes / AP Алекс Неделькович парирует бросок нападающего «Буффало» Джека Куинна

Фото: Jeffrey T. Barnes / AP

Субботний матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором встречались «Буффало Сейбрс» и «Питсбург Пингвинс» подарил совершенно необыкновенный сюжет. Героем этого матча и всего игрового дня, да, пожалуй, всей недели стал вратарь гостей Алекс Неделькович.

В центре внимания 29-летний американец оказался в третьем периоде. Он подъехал к вброшенной в зону своей команды шайбе, принял ее и бросил в сторону пустых ворот противника (коллегу Недельковича Юкко-Пекку Луукконена к тому моменту заменили на шестого полевого). Шайба, пролетев всю площадку, попала в цель, а автор гола мгновенно оказался в объятиях партнеров.

Гол вратаря — событие само по себе крайне редкое. До Недельковича за более чем вековую историю лиги это удавалось лишь 15 вратарям.

Последним был отличившийся в этом сезоне Филип Густавссон из «Миннесота Уайлд». А лучшим снайпером всех времен среди вратарей остается знаменитый Мартин Бродер (на его счету три гола, правда, дважды он попал в протокол, поскольку был последним, кто коснулся шайбы, перед тем как противник забил ее в свои ворота — автоголов в хоккее нет).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Неделькович в объятиях партнеров по команде после забитого гола

Фото: Reuters Неделькович в объятиях партнеров по команде после забитого гола

Фото: Reuters

Неделькович же в матче против «Буффало» помимо гола отметился результативной передачей (произошло это во втором периоде, когда его команда играла в большинстве). Это дает достижению статус уникального. Такое ранее не удавалось никому не только в НХЛ, но и в двух североамериканских лигах рангом пониже — Американской хоккейной лиге и Хоккейной лиге Восточного побережья.

Добавило ценности выступлению Недельковича то, что и свои прямые обязанности он выполнял прекрасно. На это после матча обратил внимание главный тренер «Пингвинс» Майк Салливан: «Он был на высоте весь матч, отразил несколько сложнейших бросков. Мы не так плотно играли в обороне, когда защитники не справлялись, он всегда выручал команду».

Из 42 бросков по воротам «Питсбурга» Неделькович справился с 40 и помог команде одержать победу со счетом 5:2. Победу ценную, ввиду запредельной плотности турнирной таблицы Восточной конференции. В ней реальные шансы на выход в play-off пока, кажется, сохраняют все клубы.

Роман Левищев