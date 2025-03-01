Рютте призвал Зеленского восстановить отношения с Трампом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским после его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Господин Рютте призвал господина Зеленского восстановить отношения с администрацией Соединенных Штатов. Об этом глава НАТО заявил в интервью BBC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

«Мы действительно должны отдать должное Трампу»,— сказал господин Рютте. Он объяснил заявление тем, что во время первого президентского срока господина Трампа США одобрили поставку противотанковых ракетных комплексов Javelin и это позволило Украине «дать отпор». Поэтому господин Зеленский должен «найти способ», чтобы восстановить отношения с Дональдом Трампом.

28 февраля Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в Вашингтоне. На встрече президенты должны были заключить сделку по украинским полезным ископаемым. Переговоры прошли на повышенных тонах, сделка так и не была заключена, а господин Зеленский покинул США. В России назвали эти переговоры дипломатическим провалом Украины.

Подробнее о том, чем Украине грозит провал переговорного процесса,— в материале «Ъ» «Пулемет он им не даст».