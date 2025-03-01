Баскетбольный клуб УНИКС проиграл ЦСКА со счетом 86:97

Московский ЦСКА обыграл казанский УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра завершилась со счетом 97:86.

В первом и втором периодах ЦСКА вел с разницей в восемь и одно очко соответственно. Однако в третьей четверти УНИКС смог сравнять счет, а в последней — уступил на десять баллов. Наибольшее количество очков за казанский клуб набрал Джален Рейнольдс — 21 балл. В составе ЦСКА лучшим был Мело Тримбл с 18 очками.

Сейчас УНИКС потерпел второе поражение кряду после серии из 16 победных игр и находится на третьем месте с 27 победами в 34 встречах.

Влас Северин