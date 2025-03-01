Белгородский Шебекино частично обесточен после атаки БПЛА

Город Шебекино подвергся атаке украинского дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, БПЛА был подавлен системой РЭБ, никто не пострадал. Однако в результате падения дрона повреждена линия электропередачи.

Частично без света остаются жители Шебекино, а также сел Нежеголь и Ржевка. «Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ»,— написал господин Гладков в Telegram.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, в регионе введены режим ЧС федерального уровня и режим КТО. Сегодня ночью, 1 марта, беспилотник атаковал коммерческий объект в Белгороде, никто не пострадал. По данным Минобороны, в течение ночи над областью сбили три БПЛА.