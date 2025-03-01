Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью силы ПВО отразили атаку беспилотников в Новошахтинске. Количество сбитых БПЛА он не назвал.

«По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет»,— уточнил Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что фрагменты беспилотника попали в окно одной из квартир жилого дома в Удомле. Жителей разместили в одном из образовательных учреждений города. В Белгороде БПЛА ударил по коммерческому объекту, писал губернатор Вячеслав Гладков.