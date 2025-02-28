Жозе Моуринью потребовал денег с конкурента

Знаменитый португальский специалист Жозе Моуринью, в настоящее время тренирующий стамбульский футбольный клуб «Фенербахче», подал иск к другой стамбульской команде — «Галатасарай». Моуринью требует взыскать с ответчика 1,907 млн турецких лир ($52 тыс.) за посягательство на личные права. Об этом говорится в заявлении «Фенербахче». Отметим, что 1,907 млн лир — сумма, взятая не с потолка. Дело в том, что «Фенербахче» был основан в 1907 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозе Моуринью

Фото: Umit Bektas / Reuters Жозе Моуринью

Фото: Umit Bektas / Reuters

Конфликт между Моуринью и руководством «Галатасарая» разгорелся после состоявшегося в понедельник матча первенства Турции, в котором «Галатасарай» принимал «Фенербахче». Игра завершилась нулевой ничьей. По ее завершении португалец заявил, что игра была хорошей «благодаря очень качественному судейству». Отметим, что игру обслуживала не турецкая, а словенская бригада во главе со Славко Винчичем. Именно отсутствием на поле турецкого арбитра Моуринью и объяснил то, что встреча прошла нормально.

Кроме того, он отметил, что скамейка «Галатасарая» давила на Винчича. «Все на их скамейке скакали, как обезьяны. Будь тут турецкий судья, мой игрок точно получил бы карточку»,— отметил Моуринью, описывая один из спорных моментов встречи. В ответ «Галатасарай» обвинил португальца в расизме. Позицию «Галатасарая» поддержала Турецкая футбольная лига. Она дисквалифицировала Моуринью на два матча за оскорбление соперников, а еще на два — за нанесение урона имиджу турецкого футбола. Кроме того, португалец был оштрафован на 1,6 млн лир.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Жозе Моуринью выступил как "особенный"».

Арнольд Кабанов