Мэр Ярославля требует от РЖД «разорвать договор с контрагентом» из-за смога

Мэр Ярославля Артем Молчанов сообщил о мерах, принятых по итогам заседания комиссии по ЧС в связи с жалобами на смог во Фрунзенском районе. Об этом господин Молчанов написал в своем Telegram-канале. Самой необычной мерой станет обращение к Северной железной дороге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«В адрес Северной железной дороги (филиал ОАО "РЖД" — "Ъ-Ярославль") направим требование о расторжении договорных отношений с их контрагентом в связи с выявлением неоднократных фактов нарушений законодательства. Обращение подготовим сегодня же!»,— написал мэр Ярославля.

Вероятно, речь идет о предприятии «Регион-Склад», которое занимается промывкой железнодорожных цистерн и которое в мэрии ранее называли возможным виновником загрязнения воздуха. Директор предприятия Алексей Морозов отвергал эти обвинения.

Остальные меры более традиционны: обращение в прокуратуру, министерство лесного хозяйства и природопользования, Роспотребнадзор, суд. Мэрия попросит Роспотребнадзор привлечь лабораторию для мониторинга воздуха в рабочее и нерабочее время, а также в выходные дни.

Артем Молчанов пообещал, что через неделю состоится повторное заседание комиссии, на котором чиновники расскажут о проделанной работе.

Антон Голицын