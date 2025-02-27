Смог в Ярославле вызван неблагоприятными метеоусловиями

В Ярославле установились неблагоприятные метеоусловия для рассеивания загрязняющих веществ, сообщила начальник регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталия Енюшева. Это связано с антициклоном, слабым ветром и температурной инверсией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 23 февраля ярославцы пожаловались на сильный смог во Фрунзенском районе, власти установили превышение ПДК по нескольким веществам.

Как рассказала госпожа Енюшева, температурная инверсия — аномальный рост температуры воздуха с высотой в атмосфере — замедляет движение воздуха, что приводит к накоплению вредных примесей в приземном слое.

«Больше всех скоплению вредных веществ подвержен Фрунзенский район, который находится в низине. Такие же условия могут складываться и в Заволжском и Дзержинском районах. Аналогичные условия сейчас наблюдаются и в ряде других регионов России, находящихся под воздействием антициклона», — рассказала начальник Ярославского ЦГМС.

Ярославский центр по гидрометеорологии своевременно уведомляет органы власти о наступлении неблагоприятных метеоусловий, размещая информацию на официальном сайте. Центр также предупреждает промышленные предприятия города, чтобы они учитывали эти условия в своей деятельности.

Антон Голицын