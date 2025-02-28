Полиция возбудила уголовное дело из-за оставленного в муринском подъезде младенца

Полиция возбудила уголовное дело по ст.125 УК РФ (оставление в опасности) после обнаружения младенца в подъезде одного из домов в Мурино, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

Согласно данным ведомства, мать оставила годовалую девочку в парадной, где проживает ее биологический отец. Сама женщина подчеркнула, что не желает заниматься воспитанием ребенка. По предварительным данным, в момент инцидента она была пьяна.

Сотрудники прокуратуры проверят исполнение требований законодательства о соблюдении прав несовершеннолетних, в том числе органами системы профилактики.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге умер 6-летний мальчик, который рос в семье противников медицины.

Андрей Маркелов