В Петербурге умер 6-летний мальчик, который рос в семье противников медицины

Шестилетний мальчик умер по неустановленной причине в одном из частных домов в садоводстве Красносельского района. Причину смерти ребенка установят в морге, в обстоятельствах случившегося разбираются следователи, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Отмечается, что сообщение о констатации смерти поступило от врачей скорой 15 февраля. Точная причина случившегося неизвестна, однако, по данным СМИ, незадолго до смерти мальчик начал задыхаться.

Как стало известно 78.ru, ребенок рос в семье противников традиционной медицины. По словам дедушки покойного мальчика, он не раз просил родителей ребенка показать своего внука врачу — тот жаловался на боли в груди — однако к словам мужчины пара не прислушалась.

«Следственным отделом по Красносельскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по факту обнаружения тела 6-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)»,— сообщили в местном управлении СКР.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставила на контроль прокуратура Красносельского района.

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Дарья Астанина