Петербурженка оставила коляску с годовалой дочерью в парадной дома в Мурино

Около полуночи 27 февраля в жилом комплексе на улице Шувалова местные жители нашли коляску с ребенком, сообщает «Фонтанка». Прибывшие на место полицейские установили, что найденной девочке недавно исполнился год.

Мать отыскали неподалеку. По предварительным данным, 41-летняя петербурженка была в состоянии алкогольного опьянения. Она призналась, что решила оставить малышку на пороге квартиры биологического отца, так как больше не может воспитывать ребенка.

В итоге девочку отдали 33-летнему биологическому отцу, мать увезли в отдел для разбирательства. На текущий момент она получила протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге девочка съела найденный на улице «порошок» и попала в реанимацию.

Андрей Маркелов