«Единая Россия» анонсировала сроки праймериз в 2025 году

Выдвижение кандидатов на внутрипартийном предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» начнется 5 марта и продлится до 24 апреля, сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев на заседании его президиума сегодня, 28 февраля. 14 апреля начнется регистрация избирателей, а само голосование пройдет с 19 по 25 мая. Итоги на местах подведут не позднее 28 мая.

«Главная задача остается неизменной — предварительное голосование должно пройти честно, открыто и в равной конкурентной борьбе»,— заявил секретарь генсовета. По его словам, праймериз — уникальное партийное преимущество, обеспечивающее «прозрачность отбора кандидатов, чего до сих пор нет ни у одной другой партии». При этом формат привлекает «наиболее востребованных кандидатов», которыми сейчас являются «участники спецоперации и те, кто помогает фронту».

Предварительное голосование пройдет в 11 регионах и 24 административных центрах, где осенью состоятся выборы. Во время выдвижения все кандидаты должны будут разместить видеовизитки в личных кабинетах, напомнил Владимир Якушев: «Мы просим рассказать автобиографию и сделать программные заявления, чтобы все желающие могли познакомиться с ними».

Григорий Лейба