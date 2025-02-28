Белгородский перевозчик ТКО избежал банкротства из-за долга на 242 млн рублей

Арбитражный суд Белгородской области прекратил производство по иску регионального УФНС о банкротстве местного перевозчика твердых коммунальных отходов (ТКО) ООО «Транспортная компания "Экотранс"». Такое решение было принято из-за заключения мирового соглашения между сторонами, следует из картотеки арбитражного суда.

Размер задолженности ответчика составляет 242,8 млн руб. Мировое соглашение предусматривает ее полное погашение в течение 36 месяцев, начиная с марта 2025 года.

УФНС потребовала признать перевозчика ТКО несостоятельным в ноябре 2024 года. В декабре заявление было принято к производству.

«Экотранс» потерял белгородский рынок, когда в начале 2023 года все контракты на транспортировку ТКО в регионе выиграло ООО «Еврологистик». Прошлым летом «Экотранс» потребовал банкротства конкурента из-за долга на 3,4 млн руб., однако уже в ноябре отказался от иска.

«Еврологистик» получил контракты на вывоз ТКО в регионе в течение 4,5 лет за 12,2 млрд руб. Спустя почти два года они были расторгнуты из-за неисполнения обязательств подрядчиком. В «Еврологистике» заявляли, что причиной стал в том числе неверно рассчитанный властями объем мусора — по факту его количество оказалось почти на 28% меньше, что сломало финансовую модель бизнеса.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова