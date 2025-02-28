В Прикамье самой высокооплачиваемой рабочей специальностью стал фасадчик

В Пермском крае по итогам зимы самой высокооплачиваемой рабочей специальностью оказался фасадчик. Как сообщают аналитики сервиса «Авито Работа», работодатели готовы платить таким сотрудникам в среднем 146,2 тыс. руб. в месяц при фиксированном графике.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень оплаты труда в этой профессии вырос на 43%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По данным аналитиков, спрос на таких специалистов обусловлен активным строительством в регионе, а также растущими требованиями к энергоэффективности зданий. В обязанности фасадчиков входит подготовка поверхностей, монтаж утеплителя, нанесение декоративных покрытий и установка облицовочных материалов.

На втором месте в рейтинге рабочих специалистов с высокими зарплатами оказались арматурщики - в среднем им готовы платить 114,4 тыс. руб. Замыкают тройку лидеров монтажники с зарплатными предложениями в 102,3 тыс. руб. в месяц.