В Кремле призвали дождаться итогов переговоров Трампа и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться итогов сегодняшней встречи глав государств США и Украины. Так официальный представитель Кремля ответил на просьбу журналистов на брифинге в пятницу прокомментировать заявления американского президента Дональда Трампа о Владимире Зеленском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Вчера президент США встретился в Вашингтоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В ходе встречи он пообещал Украине «приятные переговоры» и заявил о своем уважении к Владимиру Зеленскому. Ранее глава Белого дома назвал его диктатором, который хочет продолжать войну. Однако вскоре усомнился в том, что сказал это.

Встречу с Владимиром Зеленским в Вашингтоне Дональд Трамп анонсировал в ходе заседания кабинета министров США 26 февраля. Она должна состояться в пятницу в 11:00 по местному времени (19:00 мск). Целью визита американский президент назвал подписание соглашения по природным ресурсам Украины, включая редкоземельные металлы.

Проект соглашения США и Украины по полезным ископаемым предполагает учреждение инвестиционного фонда восстановления, в который Киев будет вносить 50% доходов от будущей монетизации полезных ископаемых. За счет сделки США хотят компенсировать средства, потраченные на помощь Украине.

Подробности — в материале «Ъ» «США и Украина договорились договориться».