Акции «Аэрофлота» выросли на фоне предложения России вернуть авиасообщение с США

Акции «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) выросли на 2,92% на 14:29 мск, достигнув значения 73,6 руб. До этого акции авиакомпании находились в минусе, следует из данных Мосбиржи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Подъем начался около 13:30 мск. В это время МИД РФ сообщил, что Россия предложила дипломатической делегации США начать диалог по возобновлению прямого сообщения между странами.

Переговоры делегаций России и США прошли 27 февраля в Стамбуле. В Госдепартаменте назвали их «конструктивными» и сообщили, что переговорщики определили конкретные первоначальные шаги по стабилизации дипмиссий.

Подробнее о переговорах РФ и США в Стамбуле — в материале «Ъ» «Россия и США ворошат прошлое ради будущего».