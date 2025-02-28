Путин поддержал намерение губернатора Иркутской области переизбираться

Президент России Владимир Путин встретился с иркутским губернатором Игорем Кобзевым. Глава государства поддержал решение господина Кобзева переизбираться на пост губернатора в сентябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Игорь Кобзев

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Игорь Кобзев

Фото: пресс-служба президента РФ

«Если Ваша поддержка будет и, конечно, поддержка населения,— мне эта территория уже как своя»,— сказал Игорь Кобзев в ответ на вопрос господина Путина о готовности к следующим выборам (цитата по сайту Кремля). Президент пожелал губернатору успехов.

Господин Кобзев был избран губернатором Иркутской области в сентябре 2020 года. Ранее, с мая 2019 года, он занимал пост замминистра МЧС России.

14 сентября 2025 года пройдут выборы глав 19 субъектов РФ, депутатов 11 региональных парламентов и гордум 23 административных центров.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кого хочешь выбирай».