Путин поддержал намерение губернатора Иркутской области переизбираться
Президент России Владимир Путин встретился с иркутским губернатором Игорем Кобзевым. Глава государства поддержал решение господина Кобзева переизбираться на пост губернатора в сентябре.
Владимир Путин и Игорь Кобзев
Фото: пресс-служба президента РФ
«Если Ваша поддержка будет и, конечно, поддержка населения,— мне эта территория уже как своя»,— сказал Игорь Кобзев в ответ на вопрос господина Путина о готовности к следующим выборам (цитата по сайту Кремля). Президент пожелал губернатору успехов.
Господин Кобзев был избран губернатором Иркутской области в сентябре 2020 года. Ранее, с мая 2019 года, он занимал пост замминистра МЧС России.
14 сентября 2025 года пройдут выборы глав 19 субъектов РФ, депутатов 11 региональных парламентов и гордум 23 административных центров.
Подробнее — в материале «Ъ» «Кого хочешь выбирай».