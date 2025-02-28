Глава СКР потребовал доклад по делу о нападении собак на ребенка в Сочи

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СК по Краснодарскому краю доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения собак на 9-летнего мальчика в Сочи. Об этом сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр СК России Фото: Информационный центр СК России

В среду, 26 февраля, в СНТ «Авиатор» в Сочи две собаки крупной породы сорвались с цепи и напали на ребенка. Мальчика с множественными укушено-рваными ранами лица доставили в больницу Сочи, а затем транспортировали на вертолете в Краснодар, где хирург провел операцию по восстановлению лица. Состояние мальчика стабилизировалось, но остается тяжелым.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Хозяин собак получил подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Мария Удовик