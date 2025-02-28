TikTok инвестирует $8,8 млрд в дата-центры в Таиланде

Видеосервис TikTok, принадлежащий китайской корпорации ByteDance, в ближайшие пять лет инвестирует $8,8 млрд в создание дата-центров и развитие другой цифровой инфраструктуры в Таиланде. Об этом сегодня, 28 февраля, заявила на мероприятии в Бангкоке вице-президент по взаимодействию с органами власти TikTok Хелена Лерш. По ее словам, компания достигла соглашения о таких инвестициях с властями Таиланда.

Вложения TikTok в дата-центры в Таиланде — часть более широкой тенденции: многие западные и китайские корпорации инвестируют в строительство новых центров обработки информации, облачной и ИИ-инфраструктуры в странах Юго-Восточной Азии. Так, в октябре Google сообщила о запуске проекта в Таиланде на $1 млрд, а Oracle — в Малайзии на $6,5 млрд. В ноябре китайская Tencent объявила о намерении вложить $500 млн в развитие облачной инфраструктуры в Индонезии.

Яна Рождественская