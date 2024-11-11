Китайская Tencent вложит $500 млн в развитие облачной инфраструктуры в Индонезии

Индонезийская высокотехнологическая компания GoTo Group вчера объявила о подписании соглашения с китайскими компаниями Tencent и Alibaba. В рамках совместного проекта в Индонезии будут созданы новые дата-центры и другие объекты облачной инфраструктуры и дата-центров. Tencent вложит в этот проект $500 млн, для нее это уже третий облачный проект в Индонезии.

У Alibaba в Индонезии уже есть три центра обработки данных. В рамках сотрудничества с властями и компаниями Индонезии Alibaba обучит около 400 тыс. местных граждан для работы в дата-центрах и на других объектах своего облачного подразделения Alibaba Coud.

Подписание этого соглашения состоялось по итогам визита в Китай президента Индонезии Прабово Субианто. В рамках этого же визита между китайскими и индонезийскими компаниями были подписаны соглашения о совместных проектах на общую сумму более $10 млрд.

В последнее время все больше высокотехнологичных корпораций вкладывают миллиарды долларов в строительство дата-центров и других объектов облачной инфраструктуры в странах Юго-Восточной Азии. Только в октябре Google сообщила о запуске проекта в Таиланде на $1 млрд, а Oracle — в Малайзии на $6,5 млрд. По оценкам экспертов, с 2023 по 2028 год общие инвестиции в строительство такой инфраструктуры в регионе составят $110 млрд.

Подробнее о росте высокотехнологичных инвестиций в страны Юго-Восточной Азии читайте в материале «Ъ» «Умный доллар идет на Восток».

Евгений Хвостик