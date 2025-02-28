Нижегородское правительство заключило концессии на 260 млрд рублей
Правительство Нижегородской области по состоянию на февраль 2025 года имеет более 30 концессионных соглашений с общим портфелем около 260 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе правительства со ссылкой на заместителя губернатора Егора Полякова.
замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Господин Поляков отметил, что по сумме портфеля регион входит в тройку лидеров среди субъектов РФ. Среди заключенных соглашений есть ИТ-кампус, дублер проспекта Гагарина, ледовый дворец и школы.
Как сообщал «Ъ-Приволжье», в план по заключению концессионных соглашений нижегородского правительства включили два дорожных обхода, дублер проспекта Ленина, а также берегоукрепление двух набережных.