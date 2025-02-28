«Зенит» выходит на финиш

В субботу, 1 марта, «Зенит» откроет вторую часть сезона матчем с ЦСКА на «Газпром Арене». Команды разделяют в турнирной таблице чемпионата России восемь очков, и результат дуэли очень важен — как и всех 12 оставшихся в чемпионате. «Зениту» необходимо обогнать на финише конкурентов и выиграть золото в год столетия клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Семак, давая комментарий по результатам работы клуба на трансферном рынке, дипломатично высказал свое разочарование: дескать, новые игроки пришли поздно, а Энрике из «Ботафого» — молодой, ему потребуется время на адаптацию

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Сергей Семак, давая комментарий по результатам работы клуба на трансферном рынке, дипломатично высказал свое разочарование: дескать, новые игроки пришли поздно, а Энрике из «Ботафого» — молодой, ему потребуется время на адаптацию

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Зенит» и ЦСКА уже встречались в этом году — на Зимнем Кубке РПЛ, прошедшем в Абу-Даби. Команды разошлись в основное время 2:2, причем петербуржцы отыгрались на последних секундах усилиями форварда Александра Соболева. Победу «Зенит» добыл в серии пенальти.

В той игре принял участие бразильский форвард Луис Энрике, приобретенный петербургским клубом у «Ботафого» зимой (в обмен на Артура, который уже уехал, и Вендела, который уедет летом). Впрочем, особого впечатления он не произвел. Играл за «Зенит» также Ванья Дркушич, словенец, который вернулся из аренды в «Црвене Звезде». Еще один участник того матча — сербский полузащитник Саша Зделар — защищал в нем цвета ЦСКА. Но в самый последний момент работы трансферного рынка он был приобретен «Зенитом» у армейского клуба за €1,5 млн. Трансфер удивил многих, так как 29-летний Зделар играет на позиции опорного полузащитника, которая у сине-бело-голубых закрыта. Там почти всегда выходит Вильмар Барриос. Того же Дркушича наигрывали на ней зимой. Но понадобился еще один игрок.

До перехода Зделара у «Зенита» сорвались трансферы уругвайца Родриго Саласара из «Браги» (причем игрок уже приехал на сбор «Зенита», оставалось только подписать контракт — но не нашли технической возможности перевести «Браге» средства из-за санкций, наложенных на Россию), бразильца Матеуса Перейры из «Крузейро», португальца Жедсона Фернандеша из турецкого «Бешикташа». Все они рассматривались как игроки на роль центрального полузащитника атакующего плана — такой нужен «Зениту». Но в итоге взяли Сашу Зделара. И еще 20-летнего крайнего защитника из Сербии Огнена Мимовича в аренду из турецкого «Фенербахче», с которым сине-бело-голубых связывают дружеские отношения.

Позиция крайнего защитника у «Зенита» стала проблемной после того, как травму на зимнем сборе получил Вячеслав Караваев. До этого — в ходе первой части сезона — травмировался Сергей Волков. Оба играли на правом фланге обороны. Теперь там, видимо, будет выходить бразилец Густаво Мантуан, которого перевели на эту позицию из полузащиты, превратив атакующего игрока в обороняющегося. Получается у Мантуана неплохо. Мимович будет ему страховкой, если не выиграет конкуренцию. Это возможно, так как Сергей Семак, тренер «Зенита», предпочитает в защите больше игроков надежных, нежели креативных. Даже центрального защитника Родригао, которого клуб собирался отпустить этой зимой из-за перебора игроков этого амплуа, оставили в «Зените». С учетом этого селекция получился с акцентом на оборону. В атаку был приобретен только Луис Энрике.

Сергей Семак, давая комментарий по результатам работы клуба на трансферном рынке, дипломатично высказал свое разочарование: дескать, новые игроки пришли поздно, а Энрике из «Ботафого» — молодой, ему потребуется время на адаптацию. Хотя бразильцу 24 года, он пришел в «Зенит» в титуле «Короля Южной Америки», пусть и не в официальном, к тому же за него отдали €33 млн. Молодым Энрике был два с лишним года назад, когда пробовал свои силы в испанском «Бетисе», но там не задержался. Теперь он должен стать ключевой фигурой атаки «Зенита» и снова попробовать проявить себя в Европе, пусть даже та сейчас несколько отдалена от России из-за политических событий.

Так или иначе, даже если и были трудности с селекцией, «Зениту» надо стартовать во второй части сезона с места в карьер, так как команда сейчас даже не лидирует в чемпионате — делит первое место за 12 туров до финиша с «Краснодаром», имея с ним равное количество очков, но уступая по личной встрече (в первом круге «Зенит» проиграл 0:2). Дальше в таблице идут «Спартак», «Динамо», «Локомотив», отстающие от «Краснодара» и «Зенита» на два и четыре очка соответственно. За ними следует ЦСКА.

Календарь сине-бело-голубым предстоит тяжелый: в первых шести турах РПЛ придется встретится с ЦСКА, «Факелом», «Спартаком», «Рубином», «Локомотивом» и «Краснодаром». Эти матчи покажут, как «Зенит» подготовился к борьбе за трофеи зимой. Команда также участвует в Кубке России, где встретится в полуфинале «Пути РПЛ» с «Ростовом» (оттуда ушел тренер Валерий Карпин, который решил сосредоточиться на работе в сборной России). Выиграть в оставшейся части сезона желательно оба турнира, так как весной петербургский клуб отпразднует столетие со дня основания и все захотят отметить юбилей успехами.

Кирилл Легков