Торжественная церемония вручения театральных премий «Золотая маска» 31-го сезона состоится в новом здании театра им. Галиаскара Камала в Татарстане. Об этом сообщил председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков во время открытия нового здания Татарского государственного академического театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Золотую маску» в 2025 году вручат в новом здании театра им. Г. Камала в Татарстане Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов «Золотую маску» в 2025 году вручат в новом здании театра им. Г. Камала в Татарстане Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов «Золотую маску» в 2025 году вручат в новом здании театра им. Г. Камала в Татарстане Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Следующая фотография 1 / 3 «Золотую маску» в 2025 году вручат в новом здании театра им. Г. Камала в Татарстане Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов «Золотую маску» в 2025 году вручат в новом здании театра им. Г. Камала в Татарстане Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов «Золотую маску» в 2025 году вручат в новом здании театра им. Г. Камала в Татарстане Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Владимир Машков отметил, что театры Татарстана удостоились шести наград главной театральной премии в предыдущем году.

Раис Татарстана Рустам Минниханов добавил, что новое здание театра является бриллиантом Казани. Он отметил, что новое здание предоставляет возможность для создания мощного центра не только для республики, но и для всей страны, в том числе для проведения церемонии вручения «Золотой маски».

«Главное — мы свое дело сделали, мы готовы сюда ходить», — добавил Рустам Минниханов.

Влас Северин