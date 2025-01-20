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«Золотую маску» в 2025 году вручат в новом здании театра им. Г. Камала в Татарстане

Торжественная церемония вручения театральных премий «Золотая маска» 31-го сезона состоится в новом здании театра им. Галиаскара Камала в Татарстане. Об этом сообщил председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков во время открытия нового здания Татарского государственного академического театра.

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«Золотую маску» в 2025 году вручат в новом здании театра им. Г. Камала в Татарстане

«Золотую маску» в 2025 году вручат в новом здании театра им. Г. Камала в Татарстане

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

«Золотую маску» в 2025 году вручат в новом здании театра им. Г. Камала в Татарстане

«Золотую маску» в 2025 году вручат в новом здании театра им. Г. Камала в Татарстане

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

«Золотую маску» в 2025 году вручат в новом здании театра им. Г. Камала в Татарстане

«Золотую маску» в 2025 году вручат в новом здании театра им. Г. Камала в Татарстане

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

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«Золотую маску» в 2025 году вручат в новом здании театра им. Г. Камала в Татарстане

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

«Золотую маску» в 2025 году вручат в новом здании театра им. Г. Камала в Татарстане

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

«Золотую маску» в 2025 году вручат в новом здании театра им. Г. Камала в Татарстане

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Владимир Машков отметил, что театры Татарстана удостоились шести наград главной театральной премии в предыдущем году.

Раис Татарстана Рустам Минниханов добавил, что новое здание театра является бриллиантом Казани. Он отметил, что новое здание предоставляет возможность для создания мощного центра не только для республики, но и для всей страны, в том числе для проведения церемонии вручения «Золотой маски».

«Главное — мы свое дело сделали, мы готовы сюда ходить», — добавил Рустам Минниханов.

Влас Северин

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