Береговую линию Анапы обследовали с воздуха из-за выбросов мазута

Специалисты МЧС России обследовали береговую линию и прибрежную акваторию Анапы при помощи квадрокоптера. Воздушный мониторинг позволяет обнаруживать фрагменты мазута на дне или в толще воды, сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

За один день экспертам удается исследовать до 6 км побережья. В ведомстве пояснили порядок работы: «При обнаружении каждого такого участка его наносят на специальную карту, после чего информацию передают для проведения проверки». Мониторинг проводят с помощью подводного дрона или водолазов.

Накануне, 26 февраля, на десяти участках побережья Кубани обнаружили новые выбросы мазута. Очисткой береговой линии занялись команды 13 муниципалитетов.

Загрязнение акватории Черного моря произошло 15 декабря 2024 года в результате крушения танкеров «Волгонефть». В течение 1,5 часов затонули два судна. Из танкеров вылилось около 2,5 тыс. тонн нефтепродуктов. К утру 17 декабря мазут выбросило на побережье Анапы. Нефтепродукты также находят на берегу Крыма и Севастополя. Объявлен федеральный режим ЧС.

Нурий Бзасежев