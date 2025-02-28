«У общества не сформировано представление о том, какая должна быть современная архитектура»

Проект реконструкции Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, представленный на суд общественности в январе, вызвал бурные дискуссии как в профессиональной, так и в общественной среде не только столицы, но и всей России. «Ъ-СПб» поговорил с архитекторами и урбанистами о современной архитектуре и готовности общества воспринимать новое — особенно в Петербурге, где горожане особенно внимательно относятся к сохранению исторического облика города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большой московский государственный цирк на проспекте Вернадского

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Большой московский государственный цирк на проспекте Вернадского

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

О планах провести масштабную реконструкцию знаменитого цирка на проспекте Вернадского москвичам объявили в сентябре 2024 года. Свои идеи предложили восемь архитектурных бюро. Итоги конкурса подвели 31 января: победителем стал Apex. Опубликованный проект цирка, в котором в советское время выступал знаменитый клоун Олег Попов, вызвал активную дискуссию. В этот же день против реконструкции была запущена петиция, которая пока набрала лишь 13 тыс. подписей.

О том, почему общество зачастую критикует новаторские проекты и уместны ли новые, неординарные постройки в исторических районах города, «Ъ-СПб» спросил у руководителей петербургских архитектурных бюро (АБ).

«Проект нового цирка вызвал скорее не общественную реакцию, а в первую очередь профессиональную. Материалы, которые иллюстрируют предложение "победителя", вообще довольно сложно обсуждать как проект. Возможно, мы не видим всей картины, но то, что видим, выглядит как случайный промт в нейросети. Говорить об архитектуре тут не очень уместно»,— говорит архитектор и партнер АБ «Хвоя» Георгий Снежкин.

Схожее мнение высказывает руководитель АБ «Студия 44» Никита Явейн: «Если говорить о московском цирке, вернее, о тех нашумевших референсах, то здесь вопрос стоит просто о дурном вкусе. Готово ли профессиональное и околопрофессиональное сообщество принять такое? Думаю, что не готово. Можно ли при желании продавить нечто подобное? Думаю, можно».

Рассуждая о судьбе цирка, петербургские архитекторы отмечают, что лучшим решением было бы сохранить его нынешнее здание и дать ему новую жизнь. «Понятно, что функционально оно уже не соответствует потребностям современного цирка. Сейчас обсуждают идею найти под новый объект другой участок — это было бы логично»,— отмечает соосновательница АБ Klauzura Дарина Карасева. Георгий Снежкин тоже считает, что сноса можно избежать: «Здание Московского цирка — узнаваемый, любимый многими и просто хороший дом. И мы не верим в необходимость его сноса — нам кажется, что бережная реконструкция здания с сохранением его основной части (шляпы купола с полями) могла бы быть наилучшим решением».

Взгляд общественности

Проекты современной архитектуры, особенно те, ради создания которых необходимо снести старые здания, нередко вызывают общественные дискуссии. Так, в Петербурге спорили по поводу «Лахта-центра» и новой сцены Мариинского театра. А в прошлом досталось Исаакиевскому собору, Спасу-на-Крови, Дому Зингера. Сейчас же представить Петербург без этих зданий невозможно.

Общество, как отмечают специалисты, зачастую относится к новому скептически. «Всегда люди напряженно и чаще всего сначала с отторжением воспринимают что-то новое в привычной их глазу картинке.— замечает руководитель архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры» Евгений Герасимов.— Нужно качество архитектуры и нужно время, чтобы отношение общества, граждан как-то сформировалось. Сначала человек говорит "не может быть", потом "в этом что-то есть", а потом "кто же этого не знает?". Какие-то проекты потом приживаются, какие-то остаются неким бельмом».

Важную роль здесь играет, так скажем, психологический фактор. «Многие воспринимают новое строительство как покушение на устоявшийся порядок вещей. Но спустя время, смену поколений наступает привыкание и здание становится памятью о той эпохе»,— объясняет урбанист и антрополог архитектуры Гавриил Малышев. По его мнению, дискуссия вокруг сохранения примеров советского модернизма показательна: общество выступает за сохранность того, в чем еще недавно не видело исторической ценности.

«Мне кажется, у общества не сформировано представление о том, какая должна быть современная архитектура.— дополняет директор Музея истории города Владимир Григорьев.— Для людей образованных, безусловно, очевидно, что без движения вперед в области архитектуры нас ждет стагнация и мы превратимся в провинциальный город. Хорошего качества современные постройки безусловно воспринимаются всеми слоями общества».

Доказывать свое видение архитектуры здания, по мнению Никиты Явейна, можно, если эта архитектура интересная и не портит предназначенное для нее место. «В таком случае лично мне часто удавалось найти понимание и у профессионалов, и у широкой общественности. Так было, например, когда мы проектировали для Эрмитажа музейный комплекс в Восточном крыле Главного Штаба. По многим критериям новаторский проект, который удалось реализовать в самом сердце исторического города»,— приводит пример руководитель «Студии 44».

Особенности Петербурга

В Петербурге проблема строительства новых объектов в центральных районах — наиболее острая. Особенно болезненно горожане воспринимают снос старых зданий: стоит вспомнить активное обсуждение поправок в закона № 820–7 о границах охранных зон. Никита Явейн, основываясь на собственном опыте, заявляет: «В центре Петербурга проектировать сложно, а хорошо проектировать — вдвойне сложно». По его мнению, в Петербурге с новым строительством в историческом центре надо быть предельно аккуратным. «Свободного места мало, и каждый раз, когда на таких участках планируют что-то построить, возникает вопрос, а не лучше ли разбить тут небольшой парк или хотя бы крошечный сквер, в котором можно выгулять собачку. Поэтому для нашего города это всегда социально острый вопрос»,— объясняет господин Явейн.

В исторической центральной части города, по мнению Георгия Снежкина, давно не было примера хорошей новой архитектуры, а те объекты, которые появлялись, например Новая Голландия и Восточное крыло Главного Штаба, были скорее «примерами тактичного подхода к существующему наследию и определенного растворения».

«Очень может быть, что подобная сдержанность — самый подходящий способ работы в центре города. В конце концов, мы любим город за его сохранность, целостность исторической ткани, любое резкое вторжение в которую воспринимается всеми как угроза, а не возможность»,— аргументирует господин Снежкин.

По мнению Дарины Карасевой, главный вопрос заключается в том, как современные здания взаимодействуют с устоявшейся средой: делают ли они ее качественнее и удобнее. «Зачастую здания проектируются в отрыве от города, не создавая импульс для развития»,— замечает соосновательница Klauzuru.

«Противопоставление новаторских и традиционалистских проектов, современной и классической архитектуры, попытки решить, в каком стиле можно строить в центре исторического города, а в каком нельзя — надуманное упрощение (или усложнение). На наш взгляд, архитектура существует только в двух фазовых состояниях: либо она есть, либо ее нет. Она может отсутствовать полностью, что мы можем наблюдать во многих печально известных новых районах нашего города, или может замещаться, например, предметным дизайном. И поэтому так болезненно ощущается переход от существующей архитектуры или, по крайней мере, возможности архитектуры — к ее полному отсутствию, что мы и видим на примере Московского цирка и, к сожалению, многих других проектов в Москве и Петербурге»,— заключает Георгий Снежкин.

Надежда Ярмула, Артемий Чулков