В Ново-Савиновском районе Казани произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света остались дома на четырех улицах. Об этом сообщили в диспетчерской ОАО «Сетевая компания».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ново-Савиновском районе Казани четыре улицы остались без света

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Ново-Савиновском районе Казани четыре улицы остались без света

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«По данным на 18:00 без света остались жители домов на улицах Фатыха Амирхана, Маршала Чуйкова, Абсалямова, Мусина. Оперативный персонал направлен», — сообщили в компании.

23 февраля произошло отключение электричества на пяти улицах Приволжского района. Тогда без света остались жители домов на улицах Академика Завойского, Наклонной, Юлиуса Фучика, Комиссара Габишева и Кул Гали.

Кроме того, отключения света происходили 19 и 20 февраля.

Анар Зейналов