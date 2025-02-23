В Казани произошло отключение электричества на пяти улицах

В Приволжском районе Казани произошло отключение электричества, затронувшее пять улиц. Об этом сообщает диспетчерская ОАО «Сетевая компания».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным на 18:00 без света остались жители домов на улицах Академика Завойского, Наклонной, Юлиуса Фучика, Комиссара Габишева и Кул Гали.

Оперативный персонал работает над выяснением причин аварии и устранением неполадок. В компании сообщили, что специалисты направлены на место для определения поврежденного участка сети. На данный момент причины отключения электричества, как и время подачи электричества не сообщались.

Влас Северин