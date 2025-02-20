В двух районах Казани второй день наблюдаются перебои с электроэнергией

В Вахитовском и Приволжском районах Казани второй день подряд частично отсутствует электричество. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе двух районов.

Сейчас перебои с электричеством наблюдаются на улице Павлюхина в районе торгового центра KazanMall и на улице Хади Такташа. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено.

19 февраля на казанской ТЭЦ-1 произошло аварийное отключение. Из-за этого два района города остались без электричества. Также было временно приостановлено движение трамваев и троллейбусов.

Дарья Сайфиева